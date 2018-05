Donald Trump e Kim Jong-un si incontreranno a Singapore il 12 giugno

È stato fissato l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un.

I due capi di Stato con ogni probabilità si incontreranno a Singapore il 12 giugno prossimo. Ad annunciarlo su Twitter è stato lo stesso Trump.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 maggio 2018