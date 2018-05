Calenda contro i No Tap: «Complimenti a chi li supporta» | VIDEO

«Complimenti ai difensori dell’ambiente Notap e a chi li supporta». Con questa frase il ministro dello sviluppo Carlo Calenda commenta i danni della scorsa notte a Melendugno, in Puglia, dove gli antagonisti hanno realizzato l’ennesimo bliz contro il gasdotto proveniente dall’Albania. Calenda se la prende con i No Tap. E sopratutto con i politici che non sostengono l’opera, ovvero il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Complimenti ai difensori dell’ambiente #NOTAP e a chi li supporta pic.twitter.com/ydeD2w1eCO — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 10 maggio 2018

Da settimane sono in corso danneggiamenti e blitz nella zona. I lavoratori viaggiano sotto scorta e si danno appuntamento – spiega il Corriere – in luoghi concordati di volta in volta.