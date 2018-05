Prova a salvare un gufo ma rimane intrappolata con lui nell’auto per ore

Voleva salvare un gufo ma è rimasta intrappolata dall’animale, all’interno della propria auto. Lunedì sera una donna è stata salvata dal dipartimento animali di Tucson, Arizona dopo ore di prigionia.

Don’t risk getting hurt aiding injured wildlife. This owl, dazed when a motorist got it off Oracle Road last night, revived inside her car. It then latched onto her sleeve and steering wheel for some time. Unhurt, she finally coaxed it out. Get help by calling us at 623-236-7201 pic.twitter.com/aRYdamhZVC

— AZ Game & Fish Dept (@azgfdTucson) 8 maggio 2018