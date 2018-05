Mezza maratona di Lucca, niente inviti agli africani: «Altrimenti vincono sempre loro»

Gli organizzatori parlano apertamente di «scelta ponderata». A noi, invece, sembra che quella di escludere gli atleti africani dalla mezza maratona Lucca, che si è svolta lo scorso 6 maggio, sia semplicemente una scelta infelice. «Non è assolutamente una questione di razzismo – ha però precisato Moreno Pagnini, presidente della Lucca Half Marathon – perché le iscrizioni erano aperte a tutti gli atleti senza alcuna discriminazione etnica. Solo che non volevamo più sottostare al diktat dei procuratori dei ‘top runner’, quindi abbiamo deciso di non invitarli».

Mezza maratona Lucca, la versione degli organizzatori sugli atleti africani

Insomma, a sentire le parole degli organizzatori sembrerebbe più una questione di ‘politica sportiva’. Eppure, una cosa del genere fa davvero a pugni con lo spirito della manifestazione, che – in base ai dati della Fidal – è la prima in Toscana per numero di partecipanti. Una corsa famosa e prestigiosa, quindi, che non ha certo bisogno di queste trovate per farsi pubblicità.

«Quest’anno per la prima volta – ha spiegato il presidente al quotidiano Il Tirreno – abbiamo deciso di non invitare i top runner perché con loro non c’è gara, vincono sempre e invece noi volevamo che alla Lucca Half Marathon ci fosse competizione e agonismo fino al traguardo». Il riferimento è alle cosiddette ‘gazzelle’, quegli atleti che conferiscono prestigio alle manifestazioni sportive e che, molto spesso, vengono invitati dagli organizzatori della mezza maratona.

Mezza maratona Lucca, una riflessione

Quindi, non ci sarebbe stato alcun pregiudizio razziale. Il presidente della manifestazione ci tiene a ribadire che se un atleta kenyota o etiope si fosse iscritto autonomamente, pagando la quota necessaria a fargli ottenere la pettorina, sarebbe stato accettato. Intanto, per la prima volta dopo diversi anni, la Half Marathon di Lucca ha un podio tutto locale. La riflessione è d’obbligo: ma lo sport non ha bisogno del confronto con i più forti per poter dar vita a competizioni sane?