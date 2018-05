Nucleare, il NYT riporta le scelte di Trump: gli USA usciranno dall’accordo

Donald Trump avrebbe deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). A dirlo è lo stesso presidente Usa al presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conversazione telefonica. A riferirlo è il quotidiano New York Times, che cita come fonte una persona a conoscenza del contenuto della chiamata.

Per ora l’Eliseo ha riferito solo di una chiamata tra i due per la “pace e stabilità in Medio Oriente”. L’annuncio ufficiale di Trump arriverà alle ore 20 italiane.

(Credit Image: © RMV via ZUMA Press)