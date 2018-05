Luca Pasquaretta restituisce i 5 mila euro per la consulenza al Salone

«Non ho mai ritenuto che tale collaborazione potesse scatenare tanto clamore e non era assolutamente mia intenzione creare alcun problema alla sindaca e all’amministrazione». In una nota il portavoce della sindaca di Torino, Luca Pasquaretta pone così fine alle polemiche per una consulenza col Salone del Libro di Torino da 5 mila euro. Somma che sarà restituita: «In data odierna ho maturato la decisione di effettuare un bonifico al liquidatore della Fondazione».

La consulenza di Pasquaretta era stata definita imbarazzante nei giorni scorsi dai 5 stelle di Torino. Così, dopo ore di polemiche, restituendo la somma, si spera di chiudere il caso. Forse.