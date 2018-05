Carmen Di Pietro e il momento esatto in cui esplode il bus | VIDEO

Carmen Di Pietro si trovava sul bus che ha preso fuoco oggi in via del Tritone a Roma. La showgirl ha immortalato sul suo profilo Instagram le fiamme e perfino il momento esatto di una delle due esplosioni.

Questo pomeriggio, intorno alle 14, ha invece preso fuoco un altro autobus. In viale di Castel Porziano, alla periferia di Roma, all’altezza di via Canazei verso l’Infernetto, un altro mezzo in fiamme ha mandato in tilt il traffico in zona. Secondo le prime indicazioni provenienti da alcuni testimoni presenti sul posto, a prendere fuoco sarebbe stato l’autobus Atac 06 scolastico, vettura 6069.