Les Herbiers, la Cenerentola di Francia che vuole rubare la scena agli sceicchi del Psg

Il sogno per i giocatori e la città di Les Herbiers, impossibile a immaginarsi prima di iniziare l’esperienza in Coppa di Francia, è già stato raggiunto.

Ma quello che andrà in campo allo Stade de France martedì 8 maggio alle 21.05 sarà un’autentica sfida alla Davide contro Golia. A contendersi il trofeo, infatti, saranno la squadra di Les Herbiers, che milita nella terza serie francese, e i miliardari del Paris Saint Germain.

Il pronostico è già segnato, come ha precisato il tecnico della formazione meno quotata Stephane Masala: “Abbiamo zero possibilità di battere il Psg“.



Una sentenza che ha più di un fondamento di verità. Basti pensare solo al fatturato delle due squadre. 4 milioni per Les Herbiers, 542 per i campioni di Francia. Per non parlare dei nomi. Nonostante l’assenza di Neymar per infortunio, a guidare i parigini ci saranno Cavani e Mbappé, non proprio due sconosciuti.

In Francia un simile miracolo sportivo non è mai riuscito. In passato ci ha provato il Nimes nel 1996, il Calais nel 2000 e, ultimo in ordine di tempo, il Quevilly nel 2012.

Les Herbiers, che parte per resistere il più a lungo possibile, promette di scendere in campo con motivazione e argomenti utili per tentare di inserire granelli di sabbia negli ingranaggi di gioco del Psg, a partire dall’allenatore di origine sarda Masala, che in attesa di vedere il verdetto del campo ha già stupito tutti oltralpe.

Il conto alla rovescia è partito ma la sensazione è che Les Herbiers sia di fatto il vincitore morale della Coppa di Francia 2018.

