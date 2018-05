Pupo «stoppa» Gallinari: «Guadagna 20 milioni all’anno, ma ha voluto dividere una cena da 240 dollari»

Il tiro da tre punti, questa volta, l’ha piazzato Enzo Ghinazzi in arte Pupo contro Gallinari, il noto cestista italiano che gioca in NBA e milita per la franchigia dei Los Angeles Clippers. Al programma La Zanzara di Radio 24, il cantante ha raccontato l’aneddoto di una cena per sei a Los Angeles proprio insieme al campione italiano di basket e alla sua famiglia.

Pupo contro Gallinari: «Guadagna 20 milioni e divide una cena da 240 dollari»

Pupo ha raccontato di essere stato invitato da Danilo Gallinari e dalla madre, in un posto che il cantante ha definito «molto modesto»: «Avevano organizzato tutto loro – ha detto Pupo -. Conto finale, 240 dollari. Gallinari aveva mangiato un’insalata da 8 dollari. La madre credo uno spaghetto da 7 dollari». Una cena standard, insomma, non certo da Vip.

Eppure, la parte più gustosa del racconto arriva al momento della presentazione del conto a tavola: «Fino all’arrivo del conto avevano parlato di sponsor, di ingaggi da milioni di euro. Credo che lui guadagni più di 20 milioni all’anno – ha detto Pupo a Radio 24 -. Ma quando è arrivato il momento di pagare la madre prende il foglietto, Danilo si mette accanto col menù in mano e col telefonino faceva le somme. Ognuno ha pagato quello che ha mangiato. Io e Patricia (la compagna di Pupo, ndr) abbiamo dato 32 dollari».

Pupo contro Gallinari, lezioni di bon ton

Insomma, non proprio una figura nobile per il cestista. Che qualche passaggio a vuoto – a livello di stile – lo ha fatto nel corso della sua carriera. Tutti ricordiamo il pugno sferrato questa estate a un avversario nel corso di Italia-Olanda: episodio censurabile che, a causa del seguente infortunio, gli costò anche l’Europeo di basket. Certo, nessun paragone con la cena divisa con Pupo. Ma un ripassino al Galateo, ogni tanto, non farebbe male.