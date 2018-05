Crotone, esplosione in un appartamento: 2 morti e 4 feriti

Due morti e 4 feriti. È questo il drammatico bilancio di un’esplosione avvenuta nella tarda serata ieri a Crotone, in un appartamento popolare nel quartiere Lampanaro. I soccorsi sono subito scattati ma non c’è stato nulla da fare per Rita Murgeri, di 55 anni, e il compagno Saverio Romano, di 43 anni. Sono rimaste ferite anche le nipotine della coppia, tre bambine di 4, 7 e 10 anni. Per la più piccola è stato disposto il trasferimento immediato in eliambulanza in ospedale a Bari per le ustioni riportate. La bimba di 4 anni è stata trovata sotto una porta con gravi ustioni alla testa. Le sorelline di 7 e 10 anni invece sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasportate all’ospedale di Crotone insieme alla madre, anche lei ferita in modo non grave. È rimasto illeso il padre delle tre bimbe.

Dopo l’esplosione sul posto sono intervenuti il questore di Crotone, Claudio Sanfilippo, e il magistrato di turno alla procura della Repubblica, Alessandro Riello. Carabinieri e polizia hanno avviato le indagini per accertare le cause dello scoppio insieme ai tecnici dei vigili del fuoco. Le cause dell’esplosione sono ancora da accertare. È stata esclusa la fuga di gas. L’onda d’urto ha divelto tutte le pareti interne dell’appartamento ma non c’è stato un crollo dell’edificio, anche se i vigili del fuoco dovranno accertarne la staticità. L’appartamento è posto al terzo piano, il penultimo, dell’edificio.

