«Ti hanno massacrata, ma tu sei viva. Ti amo»

«Hai meritato il paradiso e non tutti se lo possono permettere. Anche se ti hanno fatto un male atroce tu sei viva alla faccia di tutte quelle persone che ti hanno massacrata». Così Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro durante i funerali a Roma. «Questo, amore, non è un addio. Un giorno ci rincontreremo e sara’ per sempre. Ti amo Pamy».

«Ciao amore mio, mi manchi da morire. Quello che ti hanno fatto è disumano, è un dolore atroce, è una lama che si conficca nel cuore e te lo spacca a metà», ha aggiunto la mamma di Pamela durante la cerimonia alla parrocchia Ognissanti . «Hai le gambe che tremano – ha aggiunto – vorrebbero cedere, hai sospiri di angoscia ma poi arrivi tu con i tuoi segni e mi fai capire che tu ci sei. Sei sempre vicino a noi».