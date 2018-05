“Non mi hanno vaccinato per paura dell’autismo”, “Avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso”, “Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio”. Sono le scritte che compaiono su alcune lapidi. La campagna shock ‘Una bufala ci seppellirà?’ è stata lanciata dalla Fnomceo, la federazione nazionale che riunisce gli ordini dei medici, per combattere le fake news in salute.

“Diffidate delle bufale sul web. Chiedete sempre al medico”, sarà lo slogan che apparirà sui poster 6 metri per 3 e sugli annunci stampa che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici sta distribuendo negli Ordini provinciali. Come spiega Ansa Salute sono già più di trenta gli Ordini che hanno aderito. La campagna – che sarà presentata il 10 maggio a Roma – vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulle bufale in rete.