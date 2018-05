Alfondo Bonafede e Riccardo Fraccaro, due dei parlamentari più importanti dei Cinque Stelle, sono in grave ritardo nella restituzione dei rimborsi. Come indicato dal Foglio e mostrato nel sito Tirendiconto.it., il deputato toscano vicinissimo a Luigi Di Maio e il questore della Camera dei Deputati hanno rendicontato la restituzione dei loro rimborsi solo fino a settembre e ottobre 2017.

Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro sono in grave ritardo coi rimborsi, in violazione delle regole post “Rimborsopoli”

Si tratta di una aperta violazione delle regole impartite ai parlamentari e ai consiglieri regionali dopo lo scoppio della cosiddetta “Rimborsopoli”, la mancata restituzione dei rimborsi, via bonifici truccati o ritardi non giustificati, della quota eccedente rispetto all’utilizzo delle indennità ricevuti dagli eletti pentastellati che sono erogati al fondo per il microcredito alle Pmi.

Per contrastare l’impatto mediatico della vicenda il M5S aveva impegnato i propri rappresentanti nelle istituzioni a rendicontare la restituzione dei rimborsi entro il 31 gennaio del 2017.

La spiegazione del M5S sui mancati rimborsi di Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e altri diciotto parlamentari

A oltre tre mesi dall’ordine pentastellato diversi parlamentari però non hanno effettuato il rendiconto dei rimborsi. I nomi più importanti sono Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, che sono due dei deputati più legati al capo politico M5S Luigi Di Maio. Oltre a loro due, secondo il Foglio sono in ritardo anche altri quattordici deputati e quattro senatori. Alla testata diretta da Claudio Cerasa i Cinque Stelle hanno spiegato che i ritardi potrebbero essere esser stati causati dagli uffici che devono elaborare i dati, e non dai mancati bonifici dei singoli parlamentari rendiconati sul sito tirendiconto.it.