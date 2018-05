In Giappone c’è sciopero dei mezzi, l’autista fa viaggiare tutti gratis

La scorsa settimana, nella prefettura di Okayama, in Giappone, un autista di autobus locale ha lanciato uno sciopero “con viaggi gratis”.

L’azione è stata lanciata sulla linea Tempio di Okayama-Shan e i tram nella città di Okayama.

La protesta è partita contro il lancio ufficiale della nuova linea “Zeyu”. Come spiega meglio GQ i bigliettai della compagnia Ryobi Group sono anche autisti, per via dell’accorpamento delle mansioni. Si sono fermati come bigliettai, non come appunto guidatori dei mezzi. Così non sono stati riscossi i biglietti. Per la gioia di chi viaggiava.

(foto copertina da Ikasa Railway Preservation Association)