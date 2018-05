In provincia di Napoli un uomo ha ucciso la madre e si è barricato in casa

Un uomo di 37 anni ha ucciso la madre e poi si è barricato in casa: è successo in via Campana, a Qualiano, centro in provincia di Napoli. Secondo le prime notizie che sono stati in grado di raccogliere i soccorritori presenti sul posto, il 37enne avrebbe avuto in passato problemi psichiatrici: ha ammazzato la donna e poi si è barricato nell’appartamento al primo piano dello stabile. Sul posto si sono recati immediatamente i Carabinieri.

Qualiano, l’uomo che ha ucciso la madre e si è barricato in casa avrebbe problemi psichiatrici

L’uomo avrebbe anche esploso degli spari in strada. La via in cui abita l’uomo, in questo momento, è stata isolata dalle forze dell’ordine, ma sono presenti anche tantissimi curiosi che sono stati attirati sul posto dal caos che si è verificato nell’area. Il traffico, comunque, è in tilt su tutta la direttrice. Al momento, sarebbe in corso una trattativa tra l’uomo di 37 anni di Qualiano e i carabinieri per evitare qualsiasi altro gesto folle.

L’uomo che ha ucciso la madre a Qualiano (Napoli), secondo le prime indiscrezioni, si chiama Pasquale De Falco, di 37 anni. I Carabinieri hanno affermato che è armato di un fucile da caccia, regolarmente detenuto dal padre. Il padre del 37enne non era in casa al momento dell’omicidio ed è stato accompagnato sul posto in un secondo momento. Di sicuro, i militari hanno intravisto il corpo della madre a terra.

In questo momento, come riportato da Il Meridiano News in diretta su Facebook, le forze dell’ordine, con i Carabinieri in testa, stanno cercando di entrare all’interno dell’appartamento in cui il 37enne si è barricato:

