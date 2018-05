Maurizio Gasparri ha accusato Virginia Raggi di aver portato sfortuna alla Roma contro il Liverpool. In uno dei tanti tweet scritti dal senatore di Forza Italia durante la semifinale di Champion’s League, che ha seguito come sua abitudine allo Stadio Olimpico, Gasparri se l’è presa esplicitamente contro i “gufi” che assistevano all’incontro, citando il responsabile dell’Anac Raffaele Cantone, il procuratore della Repubblica di Roma Giuseppe Pignatone, e il sindaco della capitale Virginia Raggi.

Maurizio Gasparri accusa Virginia Raggi di aver portato sfortuna alla Roma contro il Liverpool: «Menagrama»

La prima cittadina è una tifosa della Lazio, ed è stata definita un menagramo da Gasparri, rivale calcistico oltre che politico. «E poi in tribuna una schiera di gufi mai visti allo stadio tipo Pignatone, Cantone, Di Matteo, @virginiaraggi #menagrami #RomaLiverpool», ha scritto Maurizio Gasparri. Al di là del nostro apprezzamento per la parola desueta di menagramo, che ci ricorda uno degli episodi più belli di Fantozzi, la gita a Montecarlo con il Duca Conte Pier Carlo Ing. Semenzara, il tweet del senatore di Forza Italia è davvero al di là del bene e del male.

Le personalità che ha citato possono avere anche altre fedi calcistiche, ma che il sindaco o il procuratore generale di Roma assistano a uno degli eventi sportivi più importanti della loro città è tanto ovvio quanto corretto.

Accusare le persone di portare sfortuna è poi oltremodo antipatico, visto che oltre che infondato è un rilievo basato sul nulla. Pur nella rabbia provata per un’eliminazione così amara, Maurizio Gasparri farebbe bene a eliminare il tweet, chiedendo scusa a chi ha accusato di essere un menegramo per la Roma. Una squadra che ha giocato una grande partita di ritorno e dovrebbe essere elogiata dai suoi tifosi, non deturpata da considerazioni senza fondamento.