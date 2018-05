Russell Crowe tifa Roma e risponde a Jurgen Klopp che lo vorrebbe al Liverpool

Russell Crowe fa impazzire i tifosi della Roma e dà loro una carica maggiore in vista dell’impresa impossibile di questa sera allo Stadio Olimpico contro il Liverpool dell’allenatore Jurgen Klopp. Quest’ultimo, in vista del match delle 20.45 del 2 maggio 2018, ha rilasciato un’intervista in cui il giornalista gli chiede se avesse mai visto il film Il Gladiatore, quello con cui proprio Crowe ottenne il premio Oscar come miglior attore protagonista.

Russell Crowe tifa Roma, lo afferma in un tweet

Klopp, ovviamente, risponde di sì e aggiunge: «Wow, Russell Crowe: mi piacerebbe averlo nella mia metà campo questa sera». Impareggiabile, comunque, la risposta dell’attore che prende in giro il mister e fa outing sulla sua fede calcistica:

Ha. Squadra sbagliata.

Forza Roma!! https://t.co/AWmK3fV02z — Russell Crowe (@russellcrowe) 2 maggio 2018

Roma-Liverpool secondo Russell Crowe: al suo segnale scatenate l’inferno

In un tweet in italiano, Crowe afferma che Jurgen Klopp ha parlato della squadra sbagliata e ha lanciato un grido «Forza Roma!» che farà ruggire i leoni dell’Olimpico. L’impresa dei ragazzi di Eusebio Di Francesco non sarà semplice, anche se la clamorosa rimonta contro il Barcellona ha restituito fiducia nei propri mezzi ai calciatori giallorossi.

Basterà questo tweet beneaugurante dell’attore per dare inizio alla rimonta? Al suo segnale, scatenate l’inferno.