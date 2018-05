Inter-Juventus è stata la partita probabilmente più discussa sui social media italiani. Le polemiche per l’espulsione di Vecino e la mancata ammonizione a Pjanic, che sarebbe stato allontanato dal campo per secondo giallo, sono state accompagnate da molte bufale.

Inter-Juventus bufala della stampa estera che parla di mafia e corruzione

Dal labiale di Tagliavento, alla finta ferita di Mandzukic, i creatori di fake news si sono molto divertiti, sfruttando il sovraccarico emotivo creato da Inter-Juventus.

Una delle bufale più creative si è inventata titoli hardcore di alcune prestigiose testate della stampa estera, che parlavano di mafia, corruzione e denaro per commentare la direzione di gara dell’arbitro Orsato.

France Football: “La dictature d’argent et de pouvoir: comment la Juventus décide la vie et la mort des arbitres dans la Serie A. Un arbitrage scandaleux pour le match Inter-Juventus (France Football: la dittatura del denaro e del potere: come la Juve dedice vita e morte degli arbitri di serie A. Un arbitraggio scandaloso per il match Inter-Juventus) El Mundo Deportivo: “Solo un llanto en el campo de Milàn: Ladrónes! El robo del siglo! Crónica de un hurto anunciado”. (El Mundo Deportivo: Un grido sul campo di Milan: Ladri! La rapinadel secolo! Cronaca di un furto annunciato) Die Zeit: “Internazionale-Juventus: wenn der Schiedsrichter ist ein Erzeugnis der Italienischen Mafia”. (Die Zeit: Internazionale-Juventus: quando l’arbitro è un prodotto della mafia italiana) Sporting Life: “Awful shadows on Italian Footbal Championship. Referee Orsato and Turinese mafia: Agnelli’s empire strikes back”. (Le orribili ombre sul campionato di calcio italiano. L’arbitro Orsato e la mafia torinese: l’impero di Agnelli colpisce ancora) A Bola: “Enésimo escândalo a Milan. O motivo por que o futebol italiano é vítima do poder da Juventus”. ( Nuovo scandalo a Milano. Il motivo per il quale il calcio italiano è vittima del potere della Juventus).

Inter-Juventus bufala dei titoli di France Football, El Mundo Deportivo e Die Zeit

Questi titoli sono tutti inventati. Ecco i veri articoli, a titolo di esempio, dei siti di El Mundo Deportivo e France Football scritti per commentare la partita Inter-Juventus. La bufala della stampa estera si basa anche sull’ignoranza delle testate citate. Un settimanale prestigioso come Die Zeit non titolerebbe mai con una simile frase.