Rubati tutti gli strumenti a Cosmo. Scatta la solidarietà

“Ci hanno aperto il furgone con la backline e sono riusciti a rubare molta attrezzatura“. Cosmo ha denunciato sui social il furto subito questa domenica. Il dj e cantante, originario di Ivrea, si è trovato senza strumenti musicali e apparecchiature elettriche varie. Materiale che sarebbe servito senz’altro per domani, primo maggio.

Stasera Cosmo si dovrà esibire al Tenax di Firenze, in una data del suo tour Cosmotronic. Ha rivolto un appello a tutti coloro che lo seguono, allegando l’elenco dell’attrezzatura rubata: “Se qualcuno avesse questi strumenti da prestare, ci scriva subito in privato. Ce la faremo, fan**** a tutto“.

Sono bastate queste poche parole per far scattare la macchina della solidarietà. Più avanti Cosmo stesso ha ringraziato tutti sui social. “Perdonate la retorica inutile ma davvero siamo commossi. Questo post è per dire grazie a tutti i musicisti, amici e non, professionisti e non, appassionati della musica di Cosmo e non, che si sono fatti sentire per aiutarci a salire sul palco di Firenze e del concerto del primo maggio“. L’artista ha ringraziato anche Mokke’s, che gli ha prestato l’attrezzatura mancante e la SIAE, che ha fatto una donazione per ricomprare gli strumenti.