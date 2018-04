Avicii, il nome d’arte del DJ svedese Tim Bergling, è scomparso da una settimana in circostanze non chiarite in Oman.

Avicii, la fidanzata Tereza Kačerová rivela la loro relazione tenuta segreta

Dopo il messaggio della sua famiglia, che aveva rivelato la profonda stanchezza e il malessere del musicita, Tereza Kačerová ha rivelato di esser stata la sua fidanzata in una straziante lettera a lui dedicata pubblicata sul suo profilo Instagram. La modella ceca ha salutato il suo compagno, pubblicato una serie di immagini che la mostrano in momenti di intimità con Avicii e il figlio che aveva avuto da una precedente relazione.

Tereza Kačerová ha corredato il carosello di foto con un dolce messaggio dedicato a Avicii, scrivendo come le stelle più splendenti sono quelle che bruciano più in fretta. Nella lunga lettera pubblicata successivamente la modella ceca scrive : «Caro Tim, ho passato gli ultimi giorni tentando di svegliarmi, aspettando che qualcuno mi dicesse che era solo uno stupido scherzo, un brutto errore. Ma credo che ormai sia vero che non ti vedrò mai più». «Di solito ti dicevo che Luka non si sarebbe mai immaginato una vita senza di te» scrive riferendosi al figlio avuto da una precedente relazione, che Avicii aveva “adottato”, ricambianto nell’amore del bambino.

Tereza Kačerová scrive su Instagram come «sei troppo giovane e meraviglioso e ti amo troppo» e alla fine svela come la coppia avrebbe rivelato la loro rivelazione al mondo quando sarebbe nato il loro primo figlio. Un progetto ora fallito, a causa della prematura scomparsa di Tim Bergling.