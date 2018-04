Oltre al campo di battaglia, l’Isis perde terreno anche sul fronte della propaganda

Un’operazione coordinata dall’Europol ha colpito i server del gruppo terroristico dell’Isis in Olanda, Canada, Stati Uniti, Bulgaria, Francia e Romania.

Dopo avere perso gran parte dei territori in Siria e in Iraq, il gruppo di al-Baghdadi ha anche perso la sua influenza nella radicalizzazione dei giovani in territorio europeo.

Nell’offensiva sono finiti nel mirino delle autorità le agenzie di stampa Amaq e Nashir e la radio al-Bayan. Lo Stato islamico è stato così “decapitato” nella sua possibilità di diffondere materiale terroristico.

I am reading an article stating a massive take down of ISIS propaganda machine has gone down, yet the evidence says otherwise. As of 09:16, they were still publishing including reports on attacks in Damascus. I am glad the effort was undertaken.https://t.co/HrIsFnOU7O

— Chris Sampson (@TAPSTRIMEDIA) 27 aprile 2018