Quinto venerdì consecutivo di proteste a Gaza: almeno 168 feriti

Per il quinto venerdì consecutivo, nella protesta “dei giovani rivoluzionari”, il popolo palestinese è sceso in piazza per manifestare nella cosiddetta Marcia del ritorno che promette di andare avanti almeno fino al 14 maggio, giorno della fondazione dello Stato di Israele 70 anni fa.

Secondo il ministero della Salute di Gaza, i feriti sarebbero almeno 168 e nessun morto negli scontri con le Forze di difesa israeliane (Idf).

#Gaza Almeno 25 palestinesi sono stati feriti sino a questo momento lungo le linee di demarcazione tra Gaza e Israele. Alcuni sono rimasti intossicati dai gas lacrimogeni, gli altri da proiettili sparati dai soldati israeliani. https://t.co/ArAeeXs3uP — michele giorgio (@michelegiorgio2) 27 aprile 2018

“La Striscia sta per esplodere e la comunità internazionale deve fare tutto il possibile per evitare un nuovo conflitto di larga scala tra Israele e i palestinesi – ha dichiarato Nikolai Mladenov, dal 2015 inviato speciale dell’Onu per il processo di pace in Medio Oriente – le vecchie ferite continuano a sanguinare e ad estendersi mentre noi qui discutiamo, rendendo sempre più probabile una nuova guerra. Quello che sta accadendo a Gaza è una ingiustizia con cui nessun uomo, nessuna donna e nessun bambino dovrebbe fare i conti“.

We asked some Israelis about their opinion on Gaza’s protests. Here’s what they had to say: pic.twitter.com/cSw7HaKYDe — Al Jazeera English (@AJEnglish) 27 aprile 2018

Nella giornata del 27 aprile, inoltre, è arrivata la condanna delle Nazioni unite per l’uso eccessivo della forza nella Striscia da parte Israele, che da parte sua ha dichiarato che tra i 40 morti fin qui registrati, l’80% faceva parte di gruppi terroristici.

(Foto credits: Twitter)