Bill Cosby colpevole di violenza sessuale: rischia 30 anni

Il secondo processo all’attore americano Bill Cosby, oggi 80enne, si è concluso con una condanna. Il primo, iniziato il 12 giugno del 2017, si era concluso il 18 giugno dello stesso anno perché la giuria non era riuscita a raggiungere un verdetto unanime, costringendo il giudice a ripartire da zero.

Cosby rischia ora fino a 10 anni di carcere per ognuna delle 3 accuse, per un totale di 30 anni, oltre a una multa da 25 mila dollari. I fatti risalgono al 2004.

L’attore, contro il quale altre 59 donne avevano sporto denuncia per molestie, è stato incastrato solo da una di loro: una dipendente dell’università di Temple, che lo aveva accusato di averla drogata e violentata. La vittima fu sua ospite nella sua casa a Cheltenham, alle porte di Philadelphia, una sera del gennaio 2004: lui le offrì vino e la costrinse, secondo una deposizione giurata, a ingerire tre pillole blu.

