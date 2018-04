«Ascoltare, sempre e comunque. Non comportarsi come fecero i 5 stelle con Bersani». Oscar Farinetti, patron di Eataly – parlando con il Foglio – apre a un confronto con i Cinque stelle.

Farinetti ritiene sia impossibile che Pd e M5s governino insieme per 5 anni anche se i 5 stelle hanno fatto una «svolta epocale», dichiarandosi così disponibili. Per Farinetti i fatti dimostrano quanto sarebbe stato più conveniente avere 300 parlamentari in meno, più chiaro però, con una maggioranza più decisa. Secondo il patron di Eataly ci sono alcune cose che sono assolutamente da fare una volta al governo: in primis una legge elettorale migliore.