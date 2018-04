Milano, una studentessa di 21 anni è stata accoltellata in strada in un tentativo di rapina

Tragedia sfiorata a Milano. Una ragazza di 21 anni è stata ferita con una coltellata all’addome mentre rientrava a casa all’altezza di via Franchino Gaffurio, in una zona centrale della città. La giovane stata trasportata in gravi condizioni alla clinica Città Studi ma poi il quadro clinico è apparso meno serio di quanto sembrasse e si trova fuori pericolo. Secondo quanto denunciato ai carabinieri, durante la notte è stata avvicinata da due extracomunitari che l’hanno aggredita nel tentativo di rapinarla.

Milano, studentessa accoltellata in strada per una rapina

La ragazza ferita è una studentessa inglese che vive a Milano e frequenta l’università Cattolica. Ieri notte la 21enne stava tornando a casa con una connazionale della stessa età. Le due ragazze sono state avvicinate da due extracomunitari che volevano rapinarle. I due sono riusciti a portar via solo un cellulare, ma nelle fasi concitate dell’aggressione hanno sferrato una coltellata alla studentessa, che non se n’è accorta subito. Solo quando è arrivato il 118, su chiamata della sua amica, si è resa conto del taglio. La ferita, giudicata inizialmente grave a causa della posizione, è stata poi suturata in ospedale.

