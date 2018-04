Ennesimo capitolo Ibrahimovic-Russia 2018, la federazione svedese dice che non giocherà

Nonostante i grandi risultati che sta raggiungendo in terra americana Zlatan Ibrahimovic, stando alle parole della Federazione calcistica della Svezia, non sarà presente ai mondiali di Russia 2018.

“Il più grande giocatore svedese di tutti i tempi NON giocherà la Coppa del mondo“, si legge in un breve comunicato su Facebook.

Nei giorni scorsi, intervistato al Kimmel Show, il giocatore svedese aveva espresso un parere completamente opposto: “Andrò ai mondiali di Russia 2018, non posso dire di più al momento. Ma una Coppa del mondo senza di me non è una Coppa del mondo”.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 15 aprile 2018

Tuttavia, rileggendo bene queste parole, si può intuire come Zlatan non ha mai detto se avrebbe partecipato nella veste di calciatore o di altro, quello che si sa è che sicuramente sarà presente a Mosca.

Ibrahimovic, dopo la qualificazione della Svezia, sembrava intenzionato a voler dare un suo contributo.

I compagni e l’allenatore però non sono mai stati dello stesso parere e nello spogliatoio della nazionale colui che viene definito come il migliore giocatore della storia del calcio svedese non è mai stato visto di buon occhio.

