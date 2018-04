Giorgio Napolitano operato d’urgenza all’aorta: ha avuto un malore nel pomeriggio

Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ha subito una operazione chirurgica all’aorta all’ospedale San Camillo di Roma. L’ex capo dello Stato è stato ricoverato d’urgenza nel tardo pomeriggio dopo aver accusato un malore con forti dolori al petto. Arrivato in pronto soccorso, vista la gravità della situazione, è stato trasferito in sala operatoria, dove l’intervento chirurgico è stato portato avanti nel corso della serata dal professor Francesco Musumeci.

Giorgio Napolitano operazione al cuore dopo un consulto medico

L’ex capo dello Stato è stato sempre cosciente per tutta la durata del malore, iniziato nel pomeriggio con forti dolori al petto. In un primo momento è stato visitato dal suo cardiologo di fiducia e, dopo i primi accertamenti, si è deciso di trasferire Napolitano in ospedale per sottoporlo a un intervento chirurgico.

Giorgio Napolitano, una vita al centro della politica italiana

Il presidente emerito Giorgio Napolitano ha 92 anni. In questi ultimi giorni si è reso protagonista ancora una volta della vita politica italiana: dopo aver presieduto la seduta di elezione del presidente del Seanto, in quanto senatore più anziano, ha avuto modo di consultarsi due volte con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella negli incontri che il Quirinale ha avuto con cariche istituzionali e rappresentanti di partito per la formazione del governo, all’indomani delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Soltanto due giorni fa si era recato a Milano, negli studi di Che Tempo Che Fa per partecipare alla trasmissione di Fabio Fazio andata in onda il 22 aprile.

Esponente storico del Partito Comunista Italiano – di cui Giorgio Napolitano incarnava la parte più moderata – ha ricoperto diversi incarichi istituzionali, dopo essere entrato per la prima volta in Parlamento nel 1953. Nel 1991 ha aderito al Pds e, successivamente, ai Ds. È stato presidente della Camera dei deputati dal 1992 al 1994 e ministro dell’Interno dal 1996 al 1998.

Eletto presidente della Repubblica nel 2006 (terzo napoletano ad assumere la carica dopo Enrico De Nicola e Giovanni Leone, Giorgio Napolitano è stato anche l’unico presidente della Repubblica a essere sin qui rieletto. Non porta a termine il secondo settennato, essendosi dimesso nel 2015. Da quel momento in poi, ha rivestito la carica di senatore a vita.

Giorgio Napolitano operazione, le reazioni della rete

Tanti i messaggi di incoraggiamento e di in bocca al lupo per il presidente emerito Giorgio Napolitano operato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma. Il mondo della politica si sta stringendo in queste ore intorno a un uomo delle istituzioni.

Un abbraccio e un augurio a #Napolitano in questo momento operato al cuore. Quelli che si augurano la sua morte su Twitter sono bestie. — Emanuele Fiano (@emanuelefiano) 24 aprile 2018

Forza Presidente #Napolitano! — Gennaro Migliore (@gennaromigliore) 24 aprile 2018

In tanti, purtroppo, hanno anche espresso delle affermazioni discutibili sui social network, augurando la morte al presidente emerito Napolitano ricoverato d’urgenza e operato all’aorta. Il presidente emerito, anche in questa circostanza, è stato bersaglio degli haters, che non hanno mancato di sottolineare – con affermazioni completamente prive di senso – il fatto che l’operazione sia avvenuta in maniera tempestiva, che hanno espresso frasi d’odio nei confronti di Napolitano e dei ruoli istituzionali che ha rivestito. Un vero e proprio bestiario, che sta trovando sfogo in questi minuti su Facebook e Twitter.