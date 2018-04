Gianluca Rocchi dà ragione a Gianluigi Buffon: «Un arbitro deve essere sensibile»

Gianluca Rocchi, uno dei più importanti arbitri del calcio italiano, ha dato ragione a Gianluigi Buffon in merito alla sensibilità dei direttori di gara. «La sensibilità è una qualità che l’arbitro deve avere da tanti punti di vista. Però l’arbitro è chiamato a decidere e in tutti i casi lo fa perché è convinto di quello che ha visto e cerca di scegliere nel modo migliore possibile», ha dichiarato Rocchi a Radio Montecarlo Sport, a margine di un incontro al CONI.

Gianluigi Buffon aveva criticato l’arbitro inglese Michael Oliver per il rigore assegnato all’ultimo minuto di Real Madrid – Juventus, decisione che secondo il portiere bianconero non avrebbe preso se fosse stato più sensibile nei confronti dello svolgimento della partita e degli episodi controversi successi all’andata. Dichiarazioni, controverse, che hanno reso il capitano della Juve protagonista di migliaia di ironie, sul web dove da ormai diversi giorni proliferano i meme sulla sensibilità reclamata da Buffon, così come negli stadi.

Rocchi ha commentato anche la partita tra la Juve e il Napoli che ha arbitrato con successo domenica scorsa, una sfida molto sentita che però non ha provocato alcuna polemica anche per la sua direzione di gara.

«La gara è stata difficile da gestire nella prima parte ma sostanzialmente corretta. Posso essere soddisfatto. La tensione in campo era tanta, la posta in palio era veramente alta e ogni momento poteva essere quello decisivo. Ieri ho disputato una buona partita. Ci stiamo preparando da tanto tempo per il Mondiale, è un’annata dura e impegnativa ma è bello esserci», ha detto Gianluca Rocchi a RMC Sport.