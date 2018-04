Insigne la tocca pianissimo: «La Juve l’ha giocata come una finale e ha perso? Sono abituati» | VIDEO

L’entusiasmo successivo alla vittoria del Napoli contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino ha contagiato anche Lorenzo Insigne nel contesto «ingessato» delle interviste del post-partita. L’attaccante azzurro ha risposto in maniera provocatoria a una domanda fatta da una giornalista in zona mista.

Insigne prende in giro Juve, il video della sua battuta

«La Juve ha giocato la partita come una finale e l’ha persa, cosa pensi in proposito?» chiedono a Insigne. Il fantasista nato e cresciuto a Napoli ha risposto con una freddura: «Beh, si vede che sono abituati».

“La Juve l’ha giocata come una finale di Champions e l’ha persa? Sono abituati” Insigne inferisce con una battutina dopo #JuveNapoli pic.twitter.com/G1RXFShdc9 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 23 aprile 2018

Insigne prende in giro Juve, le battute dei tifosi

La frase è stata pronunciata con il sorriso, come se fosse lo sfottò di un semplice tifoso. Insigne è tornato serio e ha semplicemente chiuso la questione con un «Ora pensiamo a noi e godiamoci questa vittoria». La battuta di Insigne fa chiaramente riferimento alle finali di Champions League perse dalla Juventus negli ultimi anni, prima contro il Barcellona e poi contro il Real Madrid. Una vera maledizione per i bianconeri (in totale sono 7 le finali Champions perse su 9 disputate) che viene spesso sottolineata dai tifosi avversari come contraltare allo strapotere della squadra di Massimiliano Allegri in campionato.

Insomma, anche il giorno dopo Juventus-Napoli la partita continua sulle bacheche dei social network: la battuta di Insigne è diventata immediatamente una card e i post sulle sue parole rappresentano uno dei principali argomenti di discussione su Facebook e su Twitter.

FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MARCO