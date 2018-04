Baye Dame, concorrente del Grande Fratello, si punta una pistola alla tempia in diretta tv

Il Grande Fratello 15 è appena iniziato, ma sta già mettendo in mostra delle grane notevoli. A volte, come nel caso di Baye Dame, si sfocia nella vera e propria violenza delle immagini. Il concorrente del reality show condotto da Barbara D’Urso si è puntato una pistola alla tempia – e l’ha puntata anche alla testa di altri concorrenti – nel corso di una diretta pomeridiana del programma Mediaset.

Baye Dame pistola, ecco cosa è successo nella casa del GF15

Baye Dame stava facendo una sfilata sulle note del brano Sexy Boy. Lui, insieme ad altri concorrenti, avrebbero dovuto mettere in scena una coreografia per impressionare le ragazze della casa del Grande Fratello 17. Tuttavia, oltre a proporre una mise decisamente succinta per l’orario in cui la clip sarebbe andata in onda, Baye Dame ha voluto esagerare, sfoggiando una pistola giocattolo e puntandosela alla tempia (e a quelle degli altri concorrenti), mimando suicidi e omicidi.

Baye Dame pistola, il suo balletto non è affatto piaciuto

Una trovata che, al di là del pessimo gusto, non è piaciuta alla produzione e al pubblico che sta seguendo il programma e lo commenta quotidianamente sui social network. Il ragazzo di 29 anni è entrato nel mirino di alcuni telespettatori, che hanno trovato inopportuno il gesto, oltre qualsiasi tipo di moralismo. In ogni caso, l’episodio sembra essere finito sotto i riflettori della produzione che ha anche redarguito tutti gli altri concorrenti per il loro modo di vestire (o, meglio, di essere poco vestiti) a tutte le ore, anche durante la fascia protetta.

Baye Dame è il concorrente che in questo momento sta facendo più opinione tra i followers della trasmissione. Anche i canali social del Grande Fratello stanno mettendo in evidenza molti dei suoi comportamenti nella casa. I suoi atteggiamenti hanno già diviso il pubblico: molto probabile che sarà lui il tormentone dell’edizione del GF15.