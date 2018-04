Barbie ha un cognome (e questo sciocca diverse persone)

Barbie ha un cognome. Eppure tutti noi la conosciamo solo per il suo nome, dal 1959. In onore del National Siblings Day (giornata della Fratellanza) l’account ufficiale della bambola più famosa al mondo ha twittato: “Happy #SiblingsDay, from the Roberts sisters!” (Felice #SiblingsDay, dalle sorelle Roberts).

Roberts, sì Roberts. Barbie Roberts.

Decine di migliaia di utenti hanno replicato al tweet, stupefatti della novità.

What — Lillee Jean (@RealLilleeJean) 13 aprile 2018

there is no proof therefore it says paramore — pop n lock (@SelfxInflicted_) 13 aprile 2018