“Centoventinove auguri di buon compleanno“. Sta facendo discutere lo strano augurio attribuibile a Felice Spicocchi, vice preside dell’Istituto Tecnico Agrario Celso Ulpiani di Ascoli Piceno. Lo status sembra presumibilmente rivolto ad Adolf Hitler, nato proprio 129 anni fa, il 20 aprile 1889, in Austria.

Il pensiero non è più reperibile sulla bacheca dell’uomo ma sta comunque circolando sui social. La testata Fanpage e l’Ansa hanno sollevato il caso.

#Ascoli, vice preside dell’Istituto Agrario fa gli auguri di compleanno ad Hitler.https://t.co/bmtztXKjIR pic.twitter.com/D1PRTV4fID — Adil (@unoscribacchino) 20 aprile 2018

Mentre si parla del bullismo verso il corpo docente dopo i casi di Lucca e Velletri stavolta un alto dirigente di un istituto viene travolto dalle polemiche. Come spiega Fanpage stessa «il riferimento di Spicocchi a Hitler non è esplicito, ma è sufficiente leggere il primo commento al suo post – “Tanti auguri allo zio di Berlino” – per togliersi più di qualche dubbio». Nella bacheca Facebook di Spicocchi c’è una certa connotazione verso Assad sulla questione siriana e post di vittime da parte dei partigiani nella seconda Guerra Mondiale così come link ad articoli che criticano l’antifascismo.

Finora il diretto interessato tace sulla vicenda. Ma diverse persone stanno ora riempiendo di commenti sulla sua bacheca virtuale.