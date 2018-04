Lo Swaziland cambia nome. Da oggi è eSwatini

In occasione del 50° anniversario dall’indipendenza dal Regno Unito, il re dello Swaziland ha annunciato che il nome del piccolo Paese nel sud dell’Africa verrà cambiato in eSwatini, che nella lingua locale vuol dire “il Paese degli Swazi”.

«Voglio annunciare che lo Swaziland riprenderà il suo nome d’origine – ha dichiarato re Mswati III, al potere da 36 anni – al momento dell’indipendenza tutti i Paesi africani hanno ripreso il loro vecchio nome, lo Swaziland il nome dell’epoca coloniale. Dunque, a partire da questo momento, il Paese si chiamerà ufficialmente regno d’eSwatini».

Swaziland, the last absolute monarchy in Africa, has changed its name to the Kingdom of eSwatini. https://t.co/DE9mx3iAGJ pic.twitter.com/09AObdqqJa

— ABC News (@ABC) 20 aprile 2018