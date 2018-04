Il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, noto per essere un promotore della “pop-theology”, ha scritto un testo rap in occasione del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni nella città sicula.

Nelle parole della canzone – spiega l’Unione sarda – c’è un inno alla bellezza come amore, per se stessi e per il prossimo. La consegna ufficiale del testo avverrà proprio in occasione del matrimonio dei due, il 31 agosto.

“Si, Amore dono amicizia fraternità – si legge in un passaggio – Solo questa bellezza ti salverà. Chiamala pure Misericordia, se vuoi, ma…alla fine… il suo nome proprio è …Carità“.

E poi un paragrafo-tormentone che riecheggia la canzone di Francesca Michelin: “Nessun grado di separazione. Nessun tipo di esitazione. Non c’è più nessuna divisione tra di noi. Siamo una solo direzione in questo universo che si muove. Nessun grado di separazione. Nessuna divisione“.