Addio a Marco Garofalo, il coreografo di Amici

Marco Garofalo è mancato all’età di 62 anni. A darne notizia è il sito Isa e Chia, che cita il Corriere. Il coreografo era conosciuto per la partecipazione al talent show «Amici» di Maria De Filippi, a cui aveva preso parte per due edizioni consecutive dal 2009. Dopo una pausa era tornato nel programma di Canale 5 lo scorso febbraio, per un corso speciale con i ballerini.

Noto per le sue coreografie particolarmente passionali, la scomparsa del maestro Garofalo ha creato grande dolore nel mondo della danza e, soprattutto, nei cuori di coloro che si erano affezionati a lui e alla sua verve artistica grazie al talent di Canale 5. A ricordarlo sui social, pochissimi minuti fa, un ballerino professionista col quale ha a lungo lavorato, Kledi Kadiu.

Sul suo blog su deejay.it, anche Rudy Zerbi ha voluto esprimere il suo dolore per la triste notizia, così come la velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta.