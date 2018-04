Salvini esprime perplessità sull’«umiltà dei grillini» con un EpicBrozo

Ditelo con un meme. Meglio ancora se questo meme è, in realtà, una persona famosa in carne e ossa. Così Matteo Salvini ha espresso perplessità in merito all’umiltà dei grillini via Instagram, con il gesto che sui social network è conosciuto come EpicBrozo (perché sdoganato dal calciatore dell’Inter Marcelo Brozovic). Sul social network ha scritto: «I grillini continuano a dire ‘O comandiamo noi o non si fa niente. E magari andiamo insieme al PD’. Mah, io non li capisco… Un po’ di umiltà non guasterebbe. Voi che dite?»

LEGGI ANCHE > Matteo Salvini e le foto con le donne Rom in Molise

SALVINI EPICBROZO, IL POST SU INSTAGRAM

MATTEO SALVINI NON ANDRÀ ALLE CONSULTAZIONI CON LA CASELLATI

Matteo Salvini, intanto, ha annunciato che non parteciperà alle consultazioni della Lega con Maria Elisabetta Alberti Casellati: un chiaro segnale sulla scarsa fiducia in questo mandato esplorativo affidato alla presidente del Senato. L’intero centro-destra, infatti, si presenterà diviso: per la Lega andranno solo i due capigruppo Gianmarco Centinaio e Giancarlo Giorgetti (Salvini è in partenza per Catania), a seguire Forza Italia con Silvio Berlusconi e le due presidenti, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. A chiudere la leader di Fdi Giorgia Meloni con i capigruppo di Fratelli d’Italia.

Insomma, mentre è in gioco la partita per dare un governo al Paese, Matteo Salvini si «chiama fuori» dalla corsa e pensa alla sua attività sui social network, in una evidente distorsione della comunicazione politica che prende in prestito le esultanze dei calciatori per essere più accessibile ai suoi followers.

La chiusura di Matteo Salvini al Movimento 5 Stelle – palese nell’ultima settimana – spinge il partito guidato da Luigi Di Maio a cercare un’intesa sempre più probabile con il Partito Democratico che, in questo momento, sta osservando la situazione.