Dietrofront! Non si sa ancora quando apre la metro C a San Giovanni

L’attesa per l’apertura della stazione di San Giovanni della Metro C a Roma è lunga, lunghissima. A dispetto di quanto annunciato nelle scorse settimane l’inaugurazione della fermata ancora non c’è. Non si vede. Slitta. Non c’è traccia di una data. Lo ha confermato anche la prima cittadina. «Quando sarà stabilità verrà comunicata ufficialmente», ha detto stamattina la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, a margine di un evento in Campidoglio, la presentazione degli eventi per il Natale di Roma.

L’apertura della stazione San Giovanni della Metro C a Roma? Non c’è ancora una data

Come data per l’apertura della stazione si era parlato del 28 aprile. Ma, a quanto pare, verba volant scripta manent. Non c’è nulla di scritto, stabilito, organizzato, per il via libera. La stazione di San Giovanni dovrebbe esser comunque inaugurata entro la fine del 2018, con ben 7 anni di ritardo rispetto al cronoprogramma originario. Poi toccherà ad altre. Le prossime fermate della metropolitana che saranno aperte dopo San Giovanni sono quelle di Ipponio-Amba Aradam e Colosseo-Fori imperiali, i cui lavori però, in corso dal 2013, vanno procedono a rilento. Apriranno nel 2022.

(Foto Zumapress da archivio Ansa. Credit: Andrea Ronchini / Pacific Press via ZUMA Wire)