Secondo quanto riportato da un comunicato congiunto dei servizi di cyber-sicurezza di Stati Uniti e Regno Unito, la Russia starebbe cercando di infiltrarsi nei router internet occidentali per intercettare il flusso di traffico dei dispositivi.

Vladimir Putin potrebbe quindi avere già accesso a milioni di password in tutto il mondo e, se il sistema dovesse veramente funzionare, le conseguenze potrebbero essere abbastanza inquietanti.

Da Washington a Londra passando per Roma, ogni ricerca e attività sul web sarebbe monitorata. E l’origine di tanto spionaggio proverrebbe direttamente dal router di casa, proprio quello che viene periodicamente resettato quando la connessione non va.

Uno dei punti deboli che la Russia sta usando è un difetto nelle prime versioni del prodotto Smart Install di Cisco. La multinazionale ha già rilasciato un comunicato ai suoi clienti:

La nostra raccomandazione per i clienti che non utilizzano Smart Install è di disabilitare la funzione utilizzando il comando “vstack-no” una volta completata l’installazione. Se non dovesse essere correttamente disabilitato o protetto dopo l’installazione, Smart Install potrebbe consentire l’estrazione e la modifica dei file di configurazione, anche senza la presenza di una vulnerabilità