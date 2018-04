Isola dei famosi, blitz di Staffelli durante la finale. Il pubblico lo fischia | VIDEO

Ieri sera, durante la finale de L’Isola dei famosi, Valerio Staffelli di Striscia la Notizia si è imbucato sul palco del programma per consegnare il tapiro ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice stava intervistando Francesca Cipriani, quando Staffelli ha fatto irruzione nella diretta.

L’inviato – spiega il sito Bitchyf – ha consegnato la famigerata statuetta cercando di metterla in imbarazzo, mentre il pubblico in studio continuava ad urlare «fuori, fuori».

LEGGI ANCHE > I LEGALI DELL’EX DI GESSICA NOTARO SE LA PRENDONO CON LE GIUDICI DI BALLANDO CON LE STELLE

ISOLA DEI FAMOSI STAFFELLI FA IL BLITZ IN DIRETTA, COME RISPONDE MARCUZZI

«No, non ho visto i filmati su Monte di cui parli perché ho smesso di seguire Striscia. – ha detto Alessia a Stafelli – Alcune cose che avete mandato mi hanno fatto male». Bitchyf era presente nello studio Mediaset durante la diretta e assicura come il blitz non sembrava affatto preparato. Anzi.

In questo momento sono in studio e vi assicuro che la cosa non era in scaletta e non era in nessun modo preparata.

Ho più volte bacchettato la Marcuzzi durante questa edizione, ma a questo giro ho trovato l’intervento di Striscia fuori luogo.

Quando ti stai divertendo ad una festa ma all’improvviso arrivano i carabinieri#Isola pic.twitter.com/w2QpFc9hu9 — Delia 👽 (@colorsymphony_) 16 aprile 2018

Il video completo qui.