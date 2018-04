Il difensore della Juventus Medhi Benatia ha pesantemente insultato Maurizio Crozza. Tramite il proprio profilo Instagram (@m.benatia5) il calciatore bianconero ha offeso il comico che nel suo show televisivo, venerdì scorso, due giorni dopo l’eliminazione della squadra di Massimiliano Allegri dalla Champions League, aveva ironizzato sulle dichiarazioni del francese rilasciate al termine della partita contro il Real Madrid. «Se vuoi provare sono a Vinovo tutti i giorni, ti aspetto!», ha scritto Benatia, con testo su un’immagine di Crozza. E ancora: «Imbecille testa di c…, non fai ridere nessuno».

Gli insulti di Benatia a Crozza su Instagram

Crozza aveva fatto battute su Benatia perché il difensore della Juve aveva definito «uno stupro» la decisione dell’arbitro inglese Michael Oliver di assegnare un calcio di rigore al Real Madrid al secondo minuto di recupero nella gara di ritorno dei quarti di Finale di Champions League, un penalty assegnato proprio per un intervento del difensore francese su Lucas Vazquez. Il comico in tv durante il suo programma ‘Fratelli di Crozza’ su Canale 9 aveva detto: «Benatia ha detto che il rigore contro la Juve è stato uno stupro. Uno stupro. Ma benatia, come, uno stupro? Ma non puoi parlare di stupro. Sei tu che hai fatto un’entrata del c… al 93esimo. Io non so se hai idea di cosa sia uno stupro. Ovviamente neanche io ce l’ho. Se però vuoi provare l’emozione, il prossimo fallo in area, un bel fallo, provi a ficcartelo su per il c… E un’idea a quel punto te la sei fatta». Benatia nella sua risposta ha riservato a Crozza su Instagram anche tre emoticon con gestacci, il gesto del dito medio. «Tieni, te lo metti dove ti piace», ha scritto.

(Immagini: screenshot da Instagram)