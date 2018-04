Gli Stati Uniti impongono per la terza volta in un mese nuove sanzioni alla Russia

L’ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite Nikki Haley ha dichiarato domenica 15 aprile che gli Stati Uniti sono pronti a imporre nuove sanzioni alla Russia per il suo appoggio al presidente della Siria Bashar al-Assad, reo di avere attaccato con armi chimiche la sua popolazione a Duma il 7 aprile scorso.

È la terza volta nel giro di un mese che Washington agisce con queste modalità. La prima per le interferenze di Mosca nelle elezioni americane del 2016; la seconda per il caso legato all’ex spia russa Sergei Skripal.

Se in un primo momento il presidente Donald Trump e Vladimir Putin sembravano intenzionati ad aprire un canale di dialogo, visti gli ultimi sviluppi internazionali l’asse Washington-Mosca si è raffreddato. E di molto.

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha commentato così la decisione della Casa Bianca: “Le nuove sanzioni anti-russe annunciate dagli Stati Uniti non hanno alcun legame con la situazione in Siria ma sono dirette a ostacolare Mosca sui mercati internazionali. La campagna di sanzioni contro la Russia sta davvero assumendo i contorni di un’ossessione: le consideriamo illecite, contrarie al diritto internazionale e alle regole del WTO“.

Nella notte tra venerdì e sabato 14 aprile l’esercito americano, congiuntamente con Regno Unito e Francia, ha lanciato un’offensiva aerea contro alcuni stabilimenti legati nella produzione di armi chimiche in Siria. L’attacco è stato salutato da Trump come un vero e proprio successo.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 aprile 2018