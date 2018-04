Canale 5 si rifà il look. La principale rete Mediaset cambia logo. Mentre il suo telegiornale, il Tg5, ha una nuova sigla e un nuovo studio. I cambiamenti sono stati annunciati dall’azienda televisiva di Cologno Monzese. Un comunicato pubblicato sui social, ad esempio sul profilo Instagram Qui Mediaset, spiega che il marchio che contraddistingue la rete ammiraglia «si alleggerisce nelle proporzioni e acquista luminosità grazie a un segno più stilizzato».

Il nuovo logo del Canale 5, video

Il logo di Canale 5, nata nel 1980 come Telemilano 58, si aggiorna regolarmente da 38 anni. Il primo slogan era «Corri a casa in tutta fretta, c’è un Biscione che ti aspetta». L’ultimo cambiamento «nell’immagine della rete ammiraglia e del telegiornale più visto di Mediaset – spiega l’azienda – interpreta e sintetizza l’evoluzione in atto nella programmazione di Canale 5 con uno stile sempre più dinamico, snello e vivace». I nuovi loghi 2018 sono stati disegnati dal direttore creativo Mediaset Mirko Pajè, mentre l’impianto grafico complessivo è frutto di una gara che ha coinvolto quattro agenzie internazionali.

(Foto: il nuovo logo di Canale 5)