L’audio dell’uomo che si è autodenunciato per aver palpeggiato una ragazzina di 12 anni

«Quando ho ascoltato quella chiamata – ha detto Jeff Swain, assistente del procuratore distrettuale – ho dovuto riavvolgere il nastro e riascoltarla una volta e un’altra volta ancora. Non potevo crederci: è la prima volta che ho visto una cosa del genere». La chiamata a cui si riferisce l’agente è quella del 38enne Herb Peterson (di Axle, in Texas), che si è autodenunciato per aver palpeggiato e accarezzato una ragazzina di 12 anni.

UOMO AUTODENUNCIATO, L’AUDIO REGISTRATO DAL 911

He called 911…on himself. Hear from his victim’s family about how they’re pushing forward. And how the audio locked up a conviction. At 10 @wfaa pic.twitter.com/pTE6SL71dT — Todd Unger (@ToddWFAA8) 13 aprile 2018

L’episodio è avvenuto un anno fa e la sentenza di condanna a 10 anni di carcere è arrivata nei giorni scorsi. Secondo la versione dell’uomo, le molestie sarebbero avvenute mentre la ragazzina stava dormendo: quest’ultima, poi, si è svegliata dopo essersene accorta. A quel punto è arrivata al 911 la telefonata di Herb Peterson, ricevuta da un operatore letteralmente sbalordito da quanto stava ascoltando.

UOMO AUTODENUNCIATO, LE PAROLE DELLA SUA VITTIMA

Una dichiarazione della ragazzina molestata è stata letta in tribunale da suo fratello: la 12enne, infatti, era troppo provata dalla vicenda per poter fare un atto di così grande coraggio da sola. La bambina si è rivolta direttamente all’uomo che l’ha molestata: «Herb – ha scritto -, ‘dolore’ è una parola molto forte, ma è quello che sento davvero. Ho provato a fingere che quello che mi hai fatto non fosse successo, ma non è così. E quando mi guardo allo specchio, penso sempre che sia colpa mia».

Ma come ha fatto Herb Peterson a introdursi nella stanza da letto della 12enne per palpeggiarla? L’uomo era un conoscente della famiglia e si trovava in casa perché era stata organizzata una festa, nel corso della quale le ragazze – figlie delle persone che si trovavano all’interno della cerchia di amici invitati – avevano deciso di fare per conto loro un pigiama party. L’uomo che si è autodenunciato ha tradito la fiducia che dei suoi amici avevano riposto in lui.