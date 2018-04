Giorgia ha ricordato Alex Baroni, nel giorno dell’anniversario della sua morte. Il cantante è morto il 13 aprile del 20102, dopo diverse settimane di coma seguite a un incidente stradale.

Giorgia ricorda Alex Baroni

Alex Baroni era stato travolto sulla sua motocicletta da un’automobile. La cantante Giorgia ha ricordato il suo compagno, al quale è stata legata sentimentalmente dal 1997 fino a poco tempo prima del decesso dell’artista a Roma. La cantante ogni anno ricorda Alex Baroni sui social media nel giorno dell’anniversario della sua morte. Nel 2018 Giorgia ha citato un verso di una delle canzoni più famose di Alex Baroni, Onde, pubblicato su Facebook un disegno di un’onda.

Su Instagram la cantante ha pubblicato la stessa immagine, aggiungendo un ringraziamento a Daniela Fanella per il delicatassimo ma potente artwork, che rappresenta la canzone del suo compagno scomparso. Su Twitter l’artista ha retwittato i diversi ricordi di testate di informazioni e fan dedicati ad Alex Baroni, un artista che ha lasciato un enorme rimpianto per la sua scomparsa così prematura, come dimostra ogni anno la grande attenzione verso il suo anniversario.