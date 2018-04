Mario Giordano è la terza testa Mediaset a cadere dopo Del Debbio e Belpietro

Alla fine, anche lui è stato fatto fuori. Mario Giordano – direttore della striscia quotidiana su Rete 4 Stasera Italia – è stato rimosso dal ruolo all’interno dell’azienda Mediaset. Si tratta della terza esclusione eccellente dopo quelle di Maurizio Belpietro – che ha già salutato la conduzione di Dalla Vostra Parte – e di Paolo Del Debbio che a fine maggio concluderà la sua esperienza a Quinta Colonna.

MARIO GIORDANO VIA, DOPO DEL DEBBIO E BELPIETRO

A deciderlo sarebbe stato direttamente il plenipotenziario dell’informazione di Mediaset, Mauro Crippa, che avrebbe comunicato la sua scelta al termine di una riunione che – da alcuni dei presenti – è stata definita come piuttosto turbolenta. Al posto di Paolo Giordano, assumerà la direzione della striscia quotidiana di Rete 4 Marcello Vinonuovo.

Al centro della querelle, con ogni probabilità, la stessa motivazione che ha portato alla rimozione di Paolo Del Debbio e di Maurizio Belpietro: entrambi, infatti, sono stati accusati dai vertici del biscione di aver realizzato dei programmi troppo smaccatamente populisti, favorendo indirettamente l’ascesa di Movimento 5 Stelle e Lega alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il tutto, ovviamente, a discapito di Forza Italia guidata da Silvio Berlusconi, la cui famiglia è proprietaria di Mediaset.

LE RAGIONI DELLA RIMOZIONE DI MARIO GIORDANO

Il Cavaliere, in questo momento, sta facendo molta fatica per star dietro alle novità politiche degli utlimi giorni, inventandosi anche dei colpi di teatro come quello avvenuto al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri pomeriggio. Avrebbe bisogno di ricevere dalle sue aziende una sponda valida, non di un vero e proprio alimentatore degli estremismi populisti.

Nell’idea editoriale originale, infatti, la striscia Stasera Italia era partita come un qualcosa di più ragionato e riflessivo, lontana dal vociare gridato di programmi come Dalla Vostra Parte. Invece, nelle prime puntate, il programma diretto da Mario Giordano sembrava seguire la stessa linea per andare incontro agli indici di gradimento del pubblico. Una divergeneza inconciliabile, che ha portato alla rimozione di uno dei volti storici dell’informazione Mesdiaset.