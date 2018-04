Picchia la compagna incinta e provoca aborto. Arrestato un uomo di 44 anni

Un uomo di 44 anni è stato arrestato nella serata di giovedì 12 aprile a Procida, in provincia di Napoli, per avere picchiato la compagna incinta provocando un aborto. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, allertati dalla donna, l’uomo ha aggredito la compagna al culmine di una lite avvenuta per futili motivi.

La 37enne è stata portata all’ospedale Gaetanina Scotto di Perrotolo di Procida dove i medici hanno constatato l’aborto di un feto di circa 20 settimane.

L’uomo invece è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Quest’ultima aggressione non è stata la prima: già nei giorni scorsi sembra ci sia stata violenza domestica e la donna aveva scelto di non sporgere denuncia.