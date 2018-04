Hulu e Spotify propongono un abbonamento unico contro Amazon

La piattaforma video Hulu e Spotify stringono un’alleanza proponendo un abbonamento unico da 12,99 dollari al mese per accedere ai propri contenuti in streaming.

Il risparmio viene così fissato a 4,99 dollari ed è da inquadrare nell’ottica di fronteggiare la concorrenza, in primis Amazon che già offre video e musica in un unico portale.

“2 app. 1 fattura. Intrattenimento senza fine”, è stato l’annuncio dell’azienda musicale. L’unica altra offerta più bassa è rappresentata dal pacchetto studenti (4,99 dollari al mese).

“Spotify and Hulu Team up for Joint Subscription Plan” https://t.co/WHpQKTy400

— Flex 🔥 (@webeenflexin) 12 aprile 2018