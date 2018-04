Novità in casa Google. Ecco in anteprima il nuovo design Gmail

Mercoledì 11 aprile Google ha dichiarato che nelle prossime settimane verrà lanciato il nuovo design di Gmail, il servizio di posta di Mountain View.

Il giorno dopo il sito The Verge è riuscito a ottenere in anteprima il formato, al momento in fase di sperimentazione con partner fidati.

Google sta implementando un sistema di risposte intelligenti per Gmail, sulla falsariga delle opzioni già in uso su mobile.

Una funzione nuova riguarda la possibilità di rimuovere temporaneamente le e-mail dalla casella di posta per un determinato periodo di tempo (modalità Snooze).

This is the new Gmail design https://t.co/F2ihuxTBsM via @Verge — Alexandre Amigouët (@amigouet) 12 aprile 2018

Già negli scorsi giorni Google aveva importato una modifica, questa volta per mobile. Dai risultati della ricerca sul web, infatti, è scomparsa l’opzione pagina 2, 3, e così via per far spazio a uno scroll di “altri risultati”.