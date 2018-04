La Russia ha chiesto le coordinate dell’attacco in Siria annunciato con un tweet da Trump

Il ministero della Difesa russo ha chiesto al Pentagono di fornire le coordinate dell’attacco in Siria, dopo le dichiarazioni rilasciate mercoledì 11 aprile dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 aprile 2018