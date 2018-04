Il regno dei Casalesi in Romania. Arrestati due fratelli

Due fratelli originari di Aversa (Caserta), ritenuti appartenenti al clan dei Casalesi fazione Zagaria, sono stati arrestati da personale della Dia in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea. Giuseppe e Nicola Inquieto, rispettivamente di 48 e 43 anni, risulterebbero indagati del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso.

Le indagini sono durate circa due anni e sono state svolte in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria e gli organi di polizia della Romania, con il coordinamento di Eurojust. Aspetto “curioso” della vicenda è l’ingente patrimonio societario e immobiliare detenuto in Romania, tra imprese di costruzione, centri benessere, centinaia di appartamenti già ultimati o in costruzione. Perché questo arresto è importante? Perché i due fratelli, secondo gli investigatori, avrebbero avuto un ruolo strategico e fiduciario nella gestione di una fase della latitanza di Michele Zagaria.

(foto di repertorio/ un arresto al clan Casalesi. Foto Ansa, © Fabio Sasso/Pacific Press via ZUMA Wire)